Valencia, Gattuso: “Non siamo sicuri che Guedes vada via. È importante per noi”

Gennaro Gattuso è stato presentato quest'oggi come nuovo allenatore del Valencia. Durante la consueta conferenza stampa, l'allenatore ex Napoli e Milan, ha anche parlato della situazione riguardante Goncalo Guedes, uomo chiave per l'ultima stagione del club ma che sembra essere ormai sul punto di partenza, con la Roma molto interessata al ragazzo: "Spero che Guedes e Soler rimarranno, ne parlerò con loro. Quando dico che credo nei dati è così. Oggi parliamo di una squadra che l'anno scorso ha segnato 48 gol e ne ha subiti 53. Quando il 50% dei gol li fanno Guedes e Soler capisci la loro importanza. Io non penso all'importanza dei capitani, ma all'importanza tecnico-tattica. Se li perderemo, perderemo tanto. Per questo voglio parlare con loro".