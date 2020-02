Valencia, Florenzi subito titolare nella sfida contro il Celta Vigo

Neanche il tempo di ambientarsi ed è già titolare. Stiamo parlando di Alessandro Florenzi, volato in Spagna, più precisamente in prestito al Valencia e che questa sera (ore 21) giocherà dal primo minuto come terzino nella sfida di campionato contro il Celta Vigo. “Una sua scelta andare via, voleva giocare” ha detto ieri in conferenza stampa Fonseca spiegando i motivi dell’addio dell’ex capitano della Roma. Questa sera, intanto, conoscerà il suo nuovo pubblico, almeno fino al 30 giugno 2020.