Valencia, Costa: “Ricordo la tripletta di Dzeko al Villarreal: è stato fantastico”

Lode dalla Spagna. Non poteva essere altrimenti, dopo una tripletta al Villarreal. A tre anni di distanza, Jaume Costa, (terzino ora al Valencia in prestito dal Villarreal), torna a congratularsi con Dzeko per l’hat-trick rifilato agli spagnoli nella partita di Europa League del 2017. Di seguito le sue dichiarazioni durante la videochiamata con i giocatori dell’Alevín Fundació VCF ‘B’: “In una partita contro la Roma Dzeko ha segnato tre gol, è stato fantastico. Anche Salah era in quella squadra, ed è stato sorprendente. Ma credo che a questi livelli non ci siano attaccanti facili da difendere”.