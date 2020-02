Prosegue l’avventura di Florenzi con la maglia del Valencia. Dopo aver disputato in settimana soltanto pochissimi minuti nella sfida di Copa del Rey persa contro il Granada, l’esterno in prestito dalla Roma è stato schierato dal tecnico Celades ancora una volta da titolare, per la delicata sfida contro il Getafe. Florenzi è partito di nuovo come terzino destro nel rigido 4-4-2 organizzato dall’allenatore spagnolo.