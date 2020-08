Valencia a rischio fallimento: lo stipendio di Florenzi può arrivare tra un anno

La mancata qualificazione alle coppe europee, a causa del nono posto nella Liga, si è aggiunta alla crisi economica causata dal Covid-19, ha mettendo in ginocchio il Valencia.

La società vive una situazione economica delicatissima che ha portato il club a prendere la decisione di mettere tutti i giocatori sul mercato. I primi sacrificati sono stati Coquelin e Parejo, ceduti agli storici rivali del Villarreal, insieme a Fernan Torres, partito in direzione Manchester, sponda City, per 23 milioni di euro.

Una mossa strategica che sembra però non bastare, infatti i vertici della società Blanquinegres hanno preso un’altra drastica decisione, come riferito da Las Provincias. Questa mattina il direttore finanziario ha incontrato la squadra per illustrare la grave situazione e spiegare che ci sarebbero difficoltà a pagare gli stipendi tramite regolare bonifico bancario: per questo, avrebbe proposto ai tesserati uno slittamento dei pagamenti degli arretrati di addirittura un anno, con delle cambiali con scadenza a settembre 2021. Non solo, queste cambiali non sarebbero garantite dall’azionista di maggioranza Peter Lim.

I giocatori e lo staff tecnico hanno seccamente rifiutato, rispedendo al mittente e ora si aspettano il rispetto degli obblighi sottoscritti dal club. La situazione è preoccupante: il Valencia infatti dovrà saldare i debiti insoluti con i tesserati in breve tempo, oppure rischia di non poter iscrivere la squadra al prossimo campionato.