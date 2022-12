Valdiserri, il regalo della Roma alla famiglia: donata una maglia autografata

Sono passati due mesi dalla tragica morte di Francesco Valdiserri. Il ragazzo è stato travolto da una macchina mentre camminava su un marciapiede della Via Cristoforo Colombo. Il 18enne era un grande tifoso della Roma e Ryan Friedkin ha voluto fare un regalo alla famiglia. Il vicepresidente ha donato una maglia autografata da tutti i componenti della prima squadra. Prima del match col Napoli, la foto di Francesco è apparsa sui maxischermi dell'Olimpico e il club ha deciso di donare quello scatto ai genitori e alla sorella. Questo il ringraziamento del padre sui social: "Grazie dal profondo del cuore alla Roma per l’affetto che continua a dimostrare per Francesco. Era un tifoso leale, come ha scritto il vicepresidente Ryan Friedkin. E un daydreamer che credeva che la Roma potesse battere 3-0 il Barca al contrario del suo scettico papà".