Vagnati: “Penalizzati dall’arbitro. Sbagliata l’espulsione e c’è fallo di Mancini sul gol di Mkhitaryan”

Quello di Roma-Torino è un post-partita agitato per i granata. A far infuriare la società granata l’espulsione di Singo, che al 14′ ha subìto il secondo giallo e conseguente rosso da Abisso. Ne ha parlato il direttore dell’area tecnica Vagnati.

VAGNATI A SKY

Torino penalizzato in modo decisivo dall’espulsione di Singo. La vostra posizione?

E’ un dato oggettivo, un’espulsione al tredicesimo minuto lascia senza parole. E’ chiaro e oggettivo, non si tratta di posizione. Quello di Abissò è un errore, mi dispiace, bisognerebbe rivedere il regolamento perché per questa espulsione per doppio giallo non si può richiamare il VAR mentre per l’espulsione diretta sì. Siamo penalizzati, non ci lamentiamo per i 6 punti in classifica ma qui c’è un errore chiaro che ci lascia in 10 al tredicesimo, senza contare il fallo su Belotti in occasione del gol di Mkhitaryan. Portiamo la squadra in ritiro, abbiamo una città importante alle spalle e facciamo investimenti: Singo prende la palla, questi sono errori che spostano. L’assistente era a 5 metri: per me non era neanche fallo, se fischi. Non è comunque possibile ammonire. C’è poco da dire.

L’episodio Belotti-Mancini sul gol dell’1 a 0 come la interpreta?

Belotti penso che sia a livello statistico quello con più falli subiti del nostro campionato. Mancini, già ammonito, fa fallo. Il piede lo mette prima Belotti e poi viene scalciato: dispiace, c’è rammarico. Oggi eravamo inermi a causa di alcuni episodi e non vogliamo esserlo.