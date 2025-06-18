Nel suo editoriale su Tuttosport, il direttore Guido Vaciago ha analizzato il momento della Juventus partendo dal recente rifiuto di Gian Piero Gasperini, chiamato dai bianconeri ma alla fine approdato sulla panchina della Roma. Secondo Vaciago, il punto non è tanto capire se il tecnico abbia fatto la scelta giusta, quanto interrogarsi su cosa oggi rappresenti realmente la Juventus nel panorama calcistico italiano ed europeo. “Se un allenatore preferisce la Roma alla Juve e lo fa su base razionale, non emotiva, allora la Juventus ha un problema” scrive il direttore, sottolineando come la percezione esterna della solidità e delle ambizioni del club bianconero sembri essere in fase calante. Vaciago ricorda che negli ultimi quindici anni la Juve ha dominato in Italia e giocato due finali di Champions, mentre la Roma ha vinto una Conference League. Tuttavia, è proprio questo confronto a rendere la scelta di Gasperini un segnale d’allarme per la nuova dirigenza, da Comolli a Chiellini: è da qui che dovranno partire per ricostruire la credibilità di un progetto tecnico ambizioso.