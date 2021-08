Vaccini anti-Covid, a Tor Vergata 250 tifosi della Roma per la prima dose – FOTO

Presente anche la mascotte del club giallorosso Romolo, che ha distribuito alcuni gadget ufficiali

Al Policlinico di Tor Vergata è andata in scena oggi la giornata di vaccinazioni in collaborazione con la AS Roma. Il club ha fornito all'hub La Vela dei gadget da regalare ai tifosi over 12 che si sono prenotati per ricevere la prima dose di vaccino. I baby giallorossi si sono presentati in 250. Presente anche la mascotte Romolo, che ha scattato foto e animato la giornata.