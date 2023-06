Vacanze in America per Totti: foto con i membri del Roma club Los Angeles

Francesco Totti è in vacanza in America insieme ai suoi tre figli. L'ex capitano giallorosso si sta godendo un po' di relax con Cristian, Chanel e Isabel. Nella serata di ieri era a cena in un noto ristorante di Los Angeles ed è stato notato dai membri del Roma club della città. Foto d'obbligo con la sciarpa e giallorosso e i ragazzi hanno pubblicato lo scatto sul proprio profilo Instagram scrivendo: "C'è solo un capitano". I tifosi della Roma sono ovunque e Totti è sempre amato da tutti i romanisti che non perdono mai occasione per chiedere un selfie o un autografo.