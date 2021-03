Usa, Reynolds parte dalla panchina nel match contro l’Irlanda del Nord

Bryan Reynolds ancora in panchina. Il terzino della Roma è impegnato con la Nazionale degli Stati Uniti in amichevole contro l’Irlanda del Nord al Windsor Park di Belfast, ma il commissario tecnico Gregg Berhalter non l’ha scelto nell’undici titolare. L’americano, arrivato nel mercato di gennaio dal Dallas FC, spera nel debutto dopo i 90′ trascorsi in panchina nella partita contro la Giamaica del 25 marzo. Quello di stasera è l’ultimo impegno per la nazionale a stelle e strisce, poi il difensore potrà tornare in Italia e riprendere ad allenarsi con la Roma.