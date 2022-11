Uruguay, Vina: “Un sogno l’esordio al Mondiale”. E Pellegrini si complimenta

Esordio in nazionale per il difensore giallorosso che esprime la sua gioia in un post sui social. Il prossimo match sarà contro il Portogallo di Rui Patricio

Matias Vina ieri ha fatto il suo esordio al Mondiale. L’Uruguay ha pareggiato 0-0 con la Corea del Sud, ma il terzino ha espresso tutta la sue felicità su Instagram con un post: “Felice per il mio debutto in un Mondiale. E’ un sogno realizzato. Il risultato non era quello che volevamo ma il torneo è appena iniziato”. Lorenzo Pellegrini ha commentato con le emoticon degli applausi. Oltre al capitano della Roma anche Sergio Oliveira si è complimentato con lui: “Top fratello”. Vina lunedì tornerà in campo contro il Portogallo di Rui Patricio.