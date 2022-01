Uruguay, Vina convocato per le sfide contro Paraguay e Venezuela

Il terzino giallorosso sarà impegnato nelle due partite valide per la qualificazione al prossimo mondiale

Matias Vina è stato convocato dall’Uruguay per le due sfide di qualificazione al Mondiale contro Paraguay e Venezuela. La prima è in programma il 28 gennaio, la seconda il 2 febbraio. Tornerà in Italia il 3 febbraio, dopo soli 3 giorni la Roma sarà di scena allo stadio Olimpico contro il Genoa. Il terzino giallorosso con molta probabilità giocherà da titolare. Il ritorno di Spinazzola è ancora incerto e l’esperimento di Maitland-Niles a sinistra non ha convinto Mourinho.