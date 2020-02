Ursino sicuro: “Florenzi non sentiva la fiducia di Fonseca. Valencia scelta giusta”

Giuseppe Ursino, attuale diesse del Crotone, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare l’attualità calcistica e per parlare di Alessandro Florenzi, passato proprio per la società calabrese nella stagione 2011-2012. Il dirigente dei rossoblù si è concentrato sul passaggio al Valencia dell’esterno e delle sue ambizioni per l’Europeo. Queste le parole di Ursino: “Conoscendo Florenzi penso sia andato via perché non sentiva la fiducia dell’allenatore. È un ragazzo splendido e penso sia stata la scelta giusta andare a giocare in ottica europeo. Penso che comunque debba giocare più avanti e non da terzino“.