Ursino esalta Florenzi: “E’ un calciatore straordinario. Può giocare in tutte le big”

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, è intervenuto ai microfoni di TMWRadio per commentare anche il momento di Alessandro Florenzi, passato in Serie B proprio con i calabresi prima di iniziare il suo percorso con la maglia della Roma. Queste le parole del dirigente: “Non so cosa sia successo tra lui e Fonseca, posso dire che è un giocatore straordinario, molto serio e passionale. Alessandro tiene molto alla maglia che indossa e può giocare in tutte le big. Ruolo? Per me è un centrocampista, mezzala a 3 direi. Ha grandi tempi di inserimento e sa calciare. Non lo vedo come terzino, non mi piace in quella posizione“.