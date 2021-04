United, sfottò alla Roma: presenta la partita di stasera con il 7-1 del 2007

Tantissimi romanisti hanno risposto nei commenti pubblicando le immagini della Curva Sud ieri a Trigoria

C'è una data che nella memoria dei romanisti è ben impressa. A maggior ragione che stasera c'è la chance di "vendetta". Il 10 aprile 2007 la Roma cadeva per 7-1 all'Old Trafford contro il Manchester United nei quarti di Champions. Una partita che il club inglese ha ricordato sui social come sfottò pubblicando la foto del gagliardetto giallorosso di quella sera: "Ecco un ricordo di quella sfida europea nell'aprile 2007: ora si trova nel nostro Museo dell'Old Trafford, che riaprirà il 17 maggio". La presa in giro non è sfuggita ai tantissimi romanisti che hanno invaso il post e poi l'intero profilo dei Red Devils commentando con le immagini della Curva Sud ieri a Trigoria.