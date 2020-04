“United per l’Italia”: la Serie A si sfida a FIFA20, ci sono anche Zappacosta e Florenzi

In attesa del ritorno in campo vero, la Serie A torna a giocare… ai videogiochi. Domani sera alle 20.30 andrà in onda su Sky Sport l’evento “United per l’Italia”, l’iniziativa che vede sfidarsi alcuni giocatori ed ex del campionato italiano. Per la Roma ci saranno Davide Zappacosta e Alessandro Florenzi (ora in prestito al Valencia). L’obiettivo è ovviamente quello della beneficenza: il ricavato verrà devoluto alla raccolta fondi in favore della Protezione Civile, impegnata in prima linea nella lotta al coronavirus. Le squadre virtuali si affronteranno in tre tempi da 15 minuti e i veri calciatori saranno affiancati da due professionisti degli eSports.