Mancini illude ma non basta. Una bruttissima Roma non va oltre l'1-1 contro l'Union Saint Gilloise in trasferta (pareggio di Mac Allister). La panchina di Juric continua ad essere a forte rischio. Il croato schiera la squadra con la difesa a tre ma senza Ndicka ed Hermoso, è Cristante a scalare dietro. Solo panchina per Mats Hummels che continua nel suo difficile periodo di ambientamento nella Capitale e nell'inspiegabile conflitto con l'allenatore. A centrocampo la coppia Le Fée-Koné con Celik ed El Shaarawy sulle corsie laterali. Davanti un turno di riposo per Dovbyk, al suo posto Shomurodov accompagnato da Pellegrini e Baldanzi.

Un rigore non concesso e poco altro: il primo tempo finisce 0-0

che termina di poco al lato a Svilar battuto. Alla mezz'ora di gioco, Mancini cade in area di rigore per l'Union lamentando un contatto (evidente) con Machida. Per l'arbitro però non c'è nulla nonostante le veementi e giustificate proteste giallorosse.

Poco più tardi, un sussulto di Pellegrini che prova un destro al volo però troppo centrale (facile la presa di Moris). Dopo un'altra occasione al 39esimo per i padroni di casa (sempre con Niang), l'arbitro manda tutti negli spogliatoi con il punteggio di 0-0 ma con una Roma in difficoltà e soprattutto poco incisiva in fase offensiva.

Ilper la Roma arrivadopo un errore di El Shaarawy che consegna palla a. L'israeliano arrivato ai 25 metri prova il mancino sfiorando di poco la traversa di Svilar. I padroni di casa continuano ad attaccare e dopo 5 minuti hanno una nuova occasione con Niang che spara alto un pallone vagante in area di rigore. Dopo 12 minuti si iscrive alla partita anche la Roma con il destro tentato da Baldanzi e respinto dal portiere di casa. Tutto fermo però per un fuorigioco iniziale di Shomurodov.e dopo 17 minuti ha un'altra occasione con il colpo di testa di Sykes

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Mancini illude ma non basta: Mac Allister inchioda il match sull'1-1

Il tabellino

La ripresa inizia con l'Union Saint-Gilloise ancora in attacco. Dopo appena 2 minuti è Vanhoutte a tentare il destro al volo che termina però tra le braccia sicure di Svilar. Si affaccia dalle parti di Moris anche la Roma con un colpo di testa di Shomurodov a conclusione di un'ottima azione iniziata proprio dall'uzbeko e orchestrata poi da Koné, El Shaaarawy e Pellegrini. La migliore occasione del match è sui piedi di Tommasoche si accentra e scarica un mancino perfetto che. Roma ad un passo dal vantaggio con l'ex Empoli. Al 58esimo grande occasione per l'Union Saint Gilloise che libera al tiro Khalaili. L'israeliano si fa però ipnotizzare da Svilar che salva la Roma ( fine azione tutto fermo per una posizione di fuorigioco). La Roma cambia volto con l'ingresso di Pisilli e Dovbyk (al posto di Le Fée e Shomurodov) e dopo pochi minuti,che anticipa un'uscita goffa di Moris spedendo la palla in rete (assist di Pellegrini). Gol convalidato dopo un check del Var che ha controllato eventuali irregolarità nello stacco del centrale giallorosso. Dopo un buon momento per i giallorossi di Juric, al 76esimo arriva ilche anticipa Celik e batte Svilar (a terra dopo un contatto fortuito). Dopo l'1-1 è l'Union Saint Gilloise ad avere più energia e a creare le occasioni più importanti.Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Niang, Khalaili (69' Rodriguez), Vanhoutte, Sadiki, Machida; Fuseini (69' Ait El Hadj), Ivanovic.Chambaere, Imbrechts, Van der Perre, Castro-Montes, Lapoussin, Ramussen Leysen, Rodriguez, Kabangu, Ait El Hadj, Terho, Berradi.Pocognoli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée (55' Pisilli), El Shaarawy (79' Zalewski); Pellegrini, Baldanzi (79' Soulé); Shomurodov (55' Dovbyk). A disposizione: Ryan, Marin, Abdulhamid, Zalewski, Hummels, Paredes, Soulé, Pisilli, Dybala, Dovbyk. Allenatore: Juric.

Marcatori: 62' Mancini (R), 76' Mac Allister (U)

Ammoniti: Shomurodov (R), Celik (R)

Arbitro: Brisard. Assistenti: Auger-Pages. IV Uomo: Vernice. Var: Delajod. Avar: Lissorgue.