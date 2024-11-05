Dopo la sconfitta esterna contro il Verona, per la Roma è arrivato il momento di pensare all'Europa League. Domani alle 11,50 è previsto l'ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza per il Belgio dove giovedì affronteranno l'Union Saint Gilloise. Alle 19 invece è in programma la conferenza stampa di Ivan Juric e di Mile Svilar che risponderanno alle domande dei giornalisti direttamente dalla sala stampa dello stadio Re Baldovino di Bruxelles. Per la Roma è arrivato il momento di cambiare definitivamente marcia dopo un'avvio di stagione allarmante.