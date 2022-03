Under20, Bollini convoca Volpato per le sfide contro Germania e Norvegia

L'italo-australiano della Roma chiamato per gli ultimi match del Torneo 8 Nazioni

L'Italia Under 20 è pronta a tornare in campo per disputare le ultime due partite del Torneo 8 Nazioni. Tra gli Azzurrini che si raduneranno ad Ascoli c'è anche il centrocampista della Roma Cristian Volpato. La Nazionale inizierà la preparazione in vista del fondamentale appuntamento contro la Germania, che guida la classifica con un punto di vantaggio sulla squadra allenata da Alberto Bollini. La sfida contro i pari età tedeschi si disputerà giovedì 24 marzo (ore 17, diretta su Rai Sport) allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’, mentre lunedì 28 marzo (ore 18) a Sapsborg è in programma la gara conclusiva con la Norvegia.