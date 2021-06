Under sorride in Nazionale: gol ritrovato con la Turchia

Il giocatore turco chiude il match contro la Moldova, in attesa della partita con l'Italia

Un gol che da sicuramente morale. L'amichevole fra Turchia e Moldavia è stata vinta per 2 a 0 dalla squadra allenata da Şenol Güneş e a chiudere il match ci ha pensato Cengiz Under al minuto 77. Il turco, dopo la parentesi non proprio positiva con il Leicester, con cui ha collezionato appena 9 presenze, tornerà a Roma, in attesa di definire il suo futuro. L'ultima parola sarà data da José Mourinho che dovrebbe valutarlo nel ritiro estivo. Nella sua prima esperienza con i giallorossi Under era sceso in campo 88 volte, segnando in 17 occasioni. Dopo un inizio molto promettente l'ala ex İstanbul Başakşehir ha cominciato a trovare meno spazio, fino alla cessione la scorsa estate agli inglesi del Leicester. Alle foxes è stato concesso un diritto di acquisto che però non sarà esercitato.