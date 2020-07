Under si ferma in allenamento per un affaticamento all’adduttore: out con la Spal

Cengiz Under si ferma in allenamento per un affaticamento all’adduttore destro e alza bandiera bianca in vista del match con la Spal. Paulo Fonseca, che aveva inizialmente escluso Zaniolo dai convocati, ha ripiegato sul 22 per sostituire il turco. “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz – ha spiegato il tecnico -. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”. Under ha già saltato 10 partite in stagione per infortunio. Nel post lockdown però, nonostante fosse sempre disponibile, è stato schierato solo per 63 minuti totali.