Under saluta la Roma e va al Leicester: visite mediche a Villa Stuart prima della partenza – FOTO

L’avventura di Cengiz Under con il Leicester comincia da… Roma. Il turco questa mattina ha fatto tappa a Villa Stuart per le visite mediche con il club inglese. Arrivato alle 8.35, accompagnato dall’agente, poco prima erano arrivati i medici del club inglese.

Dopo il via libera salirà sull’aereo che lo porterà in Inghilterra. Per la sua cessione i giallorossi incasseranno 3 milioni di prestito oneroso e 24 per il riscatto. Raggiungerà Suyuncu, suo grande amico e difensore rivelazione della scorsa Premier League. Ieri, nella sua ultima notte romana, ha incontrato Novak Djokovic, nella capitale per gli Internazionali di tennis.