Under “pronto” per Verona: il controllo della bottiglietta è da applausi – VIDEO

Nella Roma che domani sfiderà il Verona ci sarà con ogni probabilità Cengiz Under. Il turco prenderà il posto dello squalificato Zaniolo sulla fascia destra e tornerà titolare 91 giorni dopo l’ultima volta (il derby contro la Lazio). E in allenamento sembra essere già carico: il club ha twittato il video di un suo controllo di una bottiglietta che ha subito iniziato a fare il giro del web. Dopo aver “stoppato” l’acqua, subito occhio alla telecamera per capire se fosse stato inquadrato, poi lo sguardo soddisfatto a Florenzi che non ha potuto che apprezzare il gesto.