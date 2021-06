Under, la Turchia per scordare il Leicester: sfida l’Italia per convincere Mou

Dopo il gol di ieri contro la Moldavia, Cengiz punta alla maglia da titolare nel match di venerdì prossimo. L'obiettivo è convincere lo Special One a dargli una chance

Il gol segnato ieri contro la Moldavia è un segnale al ct della Turchia: Cengiz c'è. Ora Under punta a guadagnarsi la titolarità per il primo match ufficiale di Euro2020, quello del prossimo venerdì 11 giugno previsto proprio contro l'Italia. Un posto da protagonista non semplice da conquistare, data la concorrenza di giocatori come Calhanoglu e Yilmaz. Ma è indispensabile per raggiungere il suo obiettivo principale: quello di convincere Mourinho. L'attaccante giallorosso è di ritorno dal Leicester, e sarà a Trigoria al termine dell'Europeo. Tiago Pinto sta studiando una nuova sistemazione per lui: c'è l'interesse del Milan, che ha incontrato l'agente Ramadani proprio in questi giorni. Ma l'attacco dello Special One è tutto da scrivere, e Under potrebbe riuscire a convincere Mourinho a dargli una chance nella sua Roma. Tutto dipenderà dalle sue prestazioni in nazionale: chissà, magari proprio contro l'Italia.