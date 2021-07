Under: “La Roma è stata il trampolino per la mia carriera in Europa”

"È stata molto importante. Sono cresciuto tatticamente lì. In Italia si lavorava sulla tattica tutta la settimana"

Cengiz Under ha lasciato la Roma per trasferirsi al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto. Dopo la stagione deludente con il Leicester, il turco punta a rilanciarsi nel club francese. Queste sono le sue parole nella prima intervista ufficiale con il club: "La Roma è stata il trampolino per la mia carriera in Europa. È stata molto importante. Sono cresciuto tatticamente lì. In Italia si lavorava sulla tattica tutta la settimana. In Inghilterra il livello era più alto. [...] Il Marsiglia è un grande club europeo con una grande storia. Sono attratto dal progetto. Ho avuto fiducia dal presidente e dall'allenatore. Abbiamo parlato subito di calcio e c'è stato un ottimo feeling. Il presidente e l'allenatore hanno giocato un ruolo importante nel mio trasferimento".