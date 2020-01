Under, la vicinanza a Yazici dopo l’infortunio: “Tornerai più forte di prima” – FOTO

Solidarietà turca per Cengiz Under. L’attaccante giallorosso ha voluto infatti mandare un messaggio di vicinanza al connazionale Yazici, infortunatosi gravemente nel corso della partita di Ligue 1 che il suo Lilla ha disputato contro il Monaco lo scorso 21 dicembre. Queste le parole di Under su Twitter: “Ve lo giuro, mio fratello tornerà più forte il prima possibile”. L’ex Trabzonspor ha subìto la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ed è stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani durante il periodo natalizio.