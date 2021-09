Under al veleno: “Lasciare la Roma la decisione migliore della mia carriera”

Il turco torna sull'addio ai giallorossi: "È successo grazie all'allenatore e al presidente, ma ora voglio andare oltre"

Cengiz Under torna a parlare del suo addio alla Roma. Ma lo fa senza nostalgia. Il turco, che già la scorsa stagione era stato ceduto in prestito al Leicester, ha parlato in conferenza stampa della cessione al Marsiglia: "Lasciare la Roma per il Marsiglia? È successo grazie all'allenatore e al presidente. È stata una delle decisioni migliori della mia carriera ma voglio andare oltre, seguendo le indicazioni del mister". L'estate scorsa Under aveva dichiarato che essere allenato da Mourinho sarebbe stato il suo sogno. Poi il giocatore non è rientrato nei piani del club, che ha trovato una sponda nel Marsiglia per cederlo. Il suo è stato un addio in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. Il suo ritorno a Roma però non è in discussione. I giallorossi ormai, sono solo parte del passato.