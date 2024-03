Under 21, Spagna-Slovacchia: Huijsen esordisce nel secondo tempo

La prima con la nazionale spagnola per Dean Huijsen è partita dalla panchina. Il difensore della Roma, che ha scelto di rispondere alla chiamata della Spagna Under 21, non ha dal primo minuto la sfida di categoria tra le Furie Rosse e la Slovacchia. Poi, però, ad inizio ripresa il ct della giovane nazionale ha deciso di farlo entrare per festeggiare il suo esordio con la maglia spagnola. Il match è terminato sul 2-0 a favore delle Furie Rosse.