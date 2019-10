Under 21, Olanda-Portogallo 4-2: Kluivert in campo 67 minuti nella vittoria degli oranje

Pirotecnico match quello disputato dall’Olanda Under 21 di Justin Kluivert contro i pari età del Portogallo. Una sfida ricca di sorprese e di colpi di scena finita 4 a 2 per gli Oranje, in cui l’esterno della Roma è rimasto in campo per 67minuti partendo da titolare largo a sinistra nel 4-3-3 scelto dal tecnico van de Looi. Grande protagonista della partita è stato Boadu: l’attaccante dell’AZ Alkmaar ha aperto le danze al minuto 8, per poi mettere il terzo sigillo a sei giri di lancette dal triplice fischio. In mezzo il primo pareggio dei luistani con Queiros e poi, in seguito alla rete del 2 a 1 di Koopmeiners su rigore, il secondo grazie alla rete del gioiello del Benfica Gelson Fernandes. A chiudere le marcature invece ci ha pensato Stengs, fissando il risultato sul 4 a 2 finale.