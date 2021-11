Under 21, niente Italia per Calafiori: tornerà dopo la sosta

Il terzino della Roma non sarà in campo con la formazione di Nicolato a causa del fastidio alla coscia sinistra

Come riporta il comunicato della FIGC, Riccardo Calafiori non ha potuto rispondere alla convocazione da parte dell'Under 21 per le sfide contro Irlanda e Romania. Il terzino giallorosso è ancora alle prese con l'infortunio che l'ha costretto in panchina contro il BodoGlimt e che non l'ha fatto partire per la partita di domenica contro il Venezia. La diagnosi parla di risentimento muscolare alla coscia sinistra, situazione che la Roma sta monitorando per riuscire a ritrovare il suo terzino dopo la pausa riservata alle nazionali.