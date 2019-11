Under 21, Nicolato: “Lasciamo crescere Zaniolo. Ha grande talento”

Paolo Nicolato, tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato di Nicolò Zaniolo a margine della 19esima edizione del Galà del Calcio Triveneto, tenutosi a Vicenza. Queste le sue parole:

“Nicolò Zaniolo ha dimostrato di avere grandi capacità e doti fisiche ma va lasciato crescere, perché ha solamente 20 anni. Zaniolo è dotato di grande fisicità, forza nelle gambe, talento, capacità di prevedere e crearsi le situazioni. Può giocare in molti ruoli, inoltre ha capacità di far fatica perché è uno che corre. I suoi risultati degli ultimi due anni dimostrano che siamo di fronte a un giocatore di talento, che possiede tutte le caratteristiche per fare una buona carriera. E’ un ragazzo del 1999. Per uno che ha appena compiuto 20 anni fare qualsiasi paragone è sempre troppo presto, c’è molta strada da fare, anche se ci sono buoni ingredienti. Per età può essere schierato con la rappresentativa che alleno ma lui, così come Tonali, Pellegrini e Kean, sono tutti giocatori che gravitano già tra Under 21 e nazionale A. Se il c.t. Mancini riterrà opportuno convocarli saremo felici per loro perché il nostro compito è lavorare per la nazionale maggiore. Nello specifico Zaniolo ha dimostrato di poter ambire alla nazionale A”.