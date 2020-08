Under 21, la Spagna chiama Villar: “Felice di poter rappresentare il mio paese” – FOTO

Felicità e orgoglio per Gonzalo Villar. Il centrocampista della Roma è stato inserito tra i convocati della nazionale spagnola Under 21 dal tecnico De La Fuente. La squadra infatti affronterà la Macedonia il prossimo 3 settembre nel match valevole per il percorso di qualificazione all’Europeo di categoria, che si disputerà la prossima estate come quello delle nazionali maggiori. Villar ha voluto esprimere sul suo profilo ufficiale Twitter tutta la sua contentezza per la bella notizia: “Sono felice di tornare a rappresentare il mio paese!“. Nonostante il minutaggio limitato datogli da Fonseca, l’ex Elche si è guadagnato comunque qualche spezzone di partita dimostrando sul campo personalità e voglia di mettersi a disposizione della causa romanista.