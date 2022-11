Under 21, Italia-Germania: Bove e Volpato partono dalla panchina

Tra 7 mesi inizierà l'Europeo e i due ragazzi sperano di mettersi in mostra per partecipare alla competizione in programma a luglio

Amichevole di lusso per l'Italia Under 21 che affronta la Germania ad Ancona. Paolo Nicolato ha convocato Bove e Volpato che però partiranno dalla panchina. Tra 7 mesi inizierà l'Europeo e i due ragazzi sperano di mettersi in mostra per partecipare alla competizione in programma a luglio. Questi gli uomini scelti dal commissario tecnico: Carnesecchi; Cittadini; Pirola; Ruggeri; Bellanova; Esposito; Rovella; Vignato; Quagliata; Colombo; Cambiaghi.