Under 21, Bove: “Contro la Germania ottimo test in vista dell’Europeo”

"Il mister ci dice sempre di non pensare al risultato, di fare la nostra prestazione e ciò che ci chiede per diventare una squadra pronta in vista dell'Europeo. Non abbiamo subito mentalmente i tre gol, abbiamo ricominciato da grande squadra e non è facile farlo da zero. Siamo quasi riusciti a recuperare, ci prendiamo questa partita come un buonissimo test in vista dell'Europeo" dice Edoardo Bove intervistato dalla Rai al termine della gara persa dall'Italia Under 21 contro la Germania.