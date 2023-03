Under 19, Germania-Italia 2-3: Pisilli mette a segno la doppietta decisiva

La nazionale Under 19 batte la Germania. La doppietta del giallorosso Pisilli contribuisce al successo degli azzurrini. In queste giornate dedicate alle nazionali, non ci sarà spazio solo per la prima squadra, ma anche per le giovanili. Nella partita inaugurale del Girone 2 della seconda fase delle qualificazioni agli Europei, la squadra capitanata da Faticanti, altro Primavera della Roma, ha sconfitto quella tedesca grazie alla doppietta del classe 2004 e al gol di D’Andrea. I due gol di Pisilli sono stati determinanti: il primo, al 18', è stato il primo della partita, mentre il secondo, al 67', ha decretato la vittoria dell'Italia.