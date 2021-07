Under 18, Parisi saluta la Roma: destinazione Lussemburgo

Con la società giallorossa ha sfiorato il titolo, perdendo in finale lo scudetto con il Genoa

Aniello Parisi non sarà più l'allenatore della Roma Under 18. Come riporta Tuttomercatoweb.com, l'allenatore volerà a Lussemburgo dove sarà il responsabile del settore giovanile e allenatore dell'Under 23 del Football Club Swift Hesperange. Con la società giallorossa ha sfiorato il titolo, perdendo in finale lo scudetto con il Genoa.