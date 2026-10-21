Youth League, c'è anche Balzaretti per Roma-Slovan: ecco l'incontro con D'Amico e Galantic

La Roma fa suo un altro derby. La formazione giallorossa under 18 guidata da Christian Terlizzi conquista la prima stracittadina stagionale, superando la Lazio di Lombardi con le reti di Florio e Di Mascio. Un successo che permette ai capitolini di riscattare un avvio di campionato complicato. Due approcci super della Roma, che sblocca dopo 3 minuti sugli sviluppi di un corner con il mancino dell'1-0. Il pareggio biancoceleste è firmato da Zero poco prima dell'intervallo, ma non basta. Dopo l'intervallo nuova partenza sprint dei giallorossi, con il raddoppio definitivo targato Di Mascio. Il forcing finale della Lazio non porta cambiamenti e la Roma può così festeggiare al Salaria Sport Village.