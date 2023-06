Under 17, la Roma vola in finale scudetto: battuto il Milan

Giornata magica quella per la Roma Under 17 che, nella semifinale contro il Milan, valida per i playoff scudetto, ha sconfitto i rossoneri e ha staccato il pass per l'atto conclusivo del torneo. I giallorossi si sono imposti con un secco 2-0, in quel di San Benedetto del Tronto, grazie alle reti di Bah e Della Rocca. La squadra allenata da mister Ciaralli, ha spezzato via il Milan con un gol per tempo. Il primo sigillo, infatti, è arrivato al minuto 32, mentre il secondo, nei minuti conclusivi, all'86. Grazie a questa importantissima vittoria, ora si aprono le porte della finale. La Roma attende il suo prossimo avversario che sarà uno tra Fiorentina e Inter. Anche la società giallorossa ha voluto rendere omaggio alla grande prova dei suoi giovani ragazzi, festeggiando sui social