Under 16, la Roma è Campione d’Italia: battuto il Milan 1-0 ai supplementari

La Roma under 16 trionfa nella finale scudetto contro il Milan e diventa ufficialmente Campione d'Italia. Decisivo il gol nel secondo tempo supplementare di Nardozi su cross di Feola. Una gara dominata dai ragazzi di Falsini che non hanno quasi mai lasciato spazio ad iniziative offensive dei rossoneri. La porta avversaria è sembrata per larghi tratti del match stregata visto che dopo innumerevoli tentativi, il risultato era ancora bloccato sullo 0-0. Lo stacco del numero 18 però, a cinque minuti dai calci di rigore, porta la Roma sul tetto d'Italia.