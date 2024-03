Under 15, a Trigoria Roma-Lazio 4-0: Dybala e De Rossi spettatori d’eccezione

Giornata di partite importanti per la Roma, non solo per la squadra di Daniele De Rossi. Questa mattina a Trigoria si sta giocando infatti il derby under 15 tra i giallorossi e la Lazio, scontro interessante per il campionato anche se la classifica non lascia dubbi con i padroni di casa sopra di oltre 10 punti. Durante la partita spuntano anche gli occhi dei calciatori della prima squadra, in primis Dybala e Paredes. La Joya è ai box per una lieve lesione che lo terrà ai box una decina di giorni mentre il compagno sarà titolarestasera col Sassuolo. Presto a loro si sono aggiunti anche altri compagni, da Spinazzola a Huijsen, che si sono sistemati dietro la rete del campo, alle spalle della porta. Poi anche Daniele De Rossi, che ha osservato da bordocampo il poker rifilato dai giallorossi alla Lazio. Nel frattempo, su un altro campo di Trigoria, è sceso in campo Chris Smalling per un lavoro individuale: l'inglese è out per un problema alla caviglia, rientrerà dopo la sosta. Anche Renato Sanches si è allenato per continuare il recupero.