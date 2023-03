Un’altra follia di Ibanez condanna la Roma nel derby: vince la Lazio 1-0 – FOTO

Roger sbaglia ancora e i giallorossi escono sconfitti anche al ritorno contro la squadra di Sarri. Dopo la pausa ci sarà il match col Verona

Daniele Aloisi

L'ennesimo disastro di Ibanez nel derby condanna la Roma. Il centrale si fa espellere dopo 32'. La Lazio vince 1-0 col gol di Zaccagni. Mourinho schiera dal 1' Belotti e non Abraham. Il primo tempo è privo di emozioni, ma al 32' c'è la svolta del match. Un'altra follia di Ibanez e giallorossi che restano in 10 uomini. La Lazio parte meglio nella ripresa e passa in vantaggio con il gol di Zaccagni. C'è la reazione dei giallorossi subito dopo, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Smalling. La Roma ci prova ma non trova il pari, i giallorossi perdono anche il derby di ritorno.

Espulso Ibanez: la prima frazione finisce 0-0 — Mourinho lascia in panchina Abraham e schiera dal 1' Belotti. Fuori anche Matic, al suo posto c'è Wijnaldum. Ibanez è il primo ammonito del match: cartellino giallo per un fallo su Felipe Anderson. Primo squillo dei giallorossi al 15': Gini si accentra e calcia col destro da fuori area, ma la sua conclusione finisce alta. Risponde la Lazio alla mezz'ora. Zaccagni si accentra e tira: Rui Patricio è attento e blocca la sfera senza problemi. Svolta della gara al 31': Ibanez già ammonito commette fallo su Milinkovic e la Roma resta in 10. Il primo tempo termina 0-0.

La decide Zaccagni: la Roma resta quinta — Mourinho nel secondo tempo inserisce un difensore: entra Llorente ed esce Dybala. Al 53' Luis Alberto scalda i guantoni di Rui Patricio. Lo spagnolo fa partire un missile da fuori area, ma il portoghese è bravo a respingere in angolo. È ancora il numero 10 a rendersi pericoloso pochi minuti più tardi, ma questa volta non centra lo specchio della porta dal limite. Ammonito Romagnoli al 60' per un fallo su Belotti. Ancora Lazio in avanti: Felipe Anderson raccoglie un flipper in area e si trova davanti a Rui. L'estremo difensore esce bene e lo ipnotizza. I biancocelesti vanno avanti al 65' con Zaccagni. La Roma trova il pareggio poco dopo, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Smalling. Sfiora il gol Spinazzola al 77'. L'esterno prova a scalvacare Provedel con un pallonetto, ma è bravo il portiere a respingere in corner. I giallorossi perdono anche il derby di ritorno. Dopo la pausa ci sarà il match col Verona all'Olimpico.

Lazio-Roma 1-0, il tabellino — LAZIO(4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni (81' Cancellieri). A disposizione: Maximiano, Adamonis, Magro, Gila, Floriani, Fares, Patric, Pellegrini, Radu, Lazzari, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri, Immobile, Romero. Allenatore: Sarri

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewksi, Cristante, Wijnaldum (66' Matic), Spinazzola; Dybala (46' Llorente, 78' El Shaarawy), Pellegrini (84' Solbakken); Belotti (66' Abraham). A disposizione: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Camara, Matic, Bove, Tahirovic, El Shaarawy, Abraham, Solbakken, Volpato. Allenatore: Mourinho (Foti in panchina)

Arbitro: Massa. Assistenti: Alassio-Imperiale. IV Uomo: Maresca. Var: Di Paolo. AVar: Rapuano.

Marcatori: Zaccagni 65' (L)

Ammoniti: Ibanez (R), Luis Alberto (L), Romagnoli (L), Cristante (R), Mancini (R), Cancellieri (L)

Espulsi: Ibanez (R), Cristante (R)