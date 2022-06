Una settimana al raduno a Trigoria, Mourinho già al lavoro per la Roma

Ad una settimana dal raduno a Trigoria previsto per il prossimo 5 luglio, José Mourinho sta già ultimando tutti i preparativi per la prossima stagione con la Roma. Sul proprio profilo ufficiale Instagram, infatti, il tecnico portoghese ha pubblicato una storia in cui sta lavorando su una scrivania in vista del pre-campionato. Intanto è volato in Portogallo il team manager giallorosso, Valerio Cardini, per un sopralluogo al fine di accertarsi che sia tutto pronto per accogliere al meglio la squadra in Algarve il prossimo 11 luglio.