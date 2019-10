“Una serata di Stelle per il Bambino Gesù”, il 20 novembre sarà presente anche Florenzi – FOTO

Il 20 novembre ci sarà l’evento “Una serata di Stelle per il Bambino Gesù“, il charity show organizzato da Master Group Sport e Star Biz e condotto da Amadeus. Tra i tanti ospiti anche due calciatori di Roma e Lazio. Stiamo parlando di Alessandro Florenzi e Ciro Immobile. Le altre guest star della serata saranno Alessandra Amoroso, Mahmood, Francesco Renga, Rovazzi, J-Ax e Loredana Bertè, Irama, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Benji e Fede, Elodie, Giovanni Caccamo, The Kolors, Noemi, il ct della Nazionale Roberto Mancini e il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. Si alterneranno sul palco dell’Aula Paolo VI in Città del Vaticano per raccogliere fondi, attraverso la vendita dei biglietti disponibili su vivaticket.it ed il numero solidale 45535, in favore dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.