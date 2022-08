Una giornata al mare per Dybala: “Buon Ferragosto amici miei”

Ferragosto di relax per la Roma di Mourinho all'indomani della vittoria esterna contro la Salernitana nella prima giornata di campionato. Il tecnico portoghese ha concesso alla squadra due giorni di riposo prima della ripresa degli allenamenti a Trigoria prevista per mercoledì mattina. Paulo Dybala ha trascorso una giornata al mare con la fidanzata: "Buon Ferragosto amici miei", scrive l'argentino su Instagram accanto alla foto che ritrae i due in barca.