Un tifoso compie 100 anni e la Roma gli fa un regalo: la reazione di Giovanni commuove – VIDEO

La Roma continua a essere vicina ai suoi tifosi. In queste settimane il club giallorosso si è attivato per portare doni e aiuti agli abbonati più in difficoltà e le strutture che ne avevano più bisogno. Oggi, invece, Giovanni Ardovini ha ricevuto un regalo che non dimenticherà facilmente in occasione dei suoi 100 anni. Roma Cares, infatti, gli ha fatto arrivare a casa un pacco che conteneva beni di prima necessità e un kit sanitario. “Un pensiero affettuoso per ricambiare un po’ dell’amore che ci hai sempre dato”, il biglietto di auguri che Giovanni ha letto in un video pubblicato sui social della Roma. Immancabile anche la sciarpa giallorossa, che ha fatto accendere gli occhi di questo tifoso centenario.