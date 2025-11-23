Un gol fantastico di Mati Soulé ha aperto la partita del pomeriggio contro la Cremonese. Una rete nata dallo scambio tra Pellegrini e Manu Koné che ha dato il via all'azione: per Soulé si tratta del quinto gol da fuori area del suo 2025 - tra cui la perla al derby contro la Lazio. Come riporta Opta, l'argentino è primo insieme a Pape Gueye del Villarreal in questa speciale classifica nei maggiori 5 campionati europei. Un mancino a giro che ha battuto Audero e permesso alla Roma di chiudere il primo tempo in vantaggio.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Un Soulé da record con la Cremonese: ora è il giocatore con più gol da fuori nel 2025
news as roma
Un Soulé da record con la Cremonese: ora è il giocatore con più gol da fuori nel 2025
L'argentino è in testa a questa speciale classifica nei maggiori 5 campionati europei
© RIPRODUZIONE RISERVATA