Un mese fa la scomparsa di Enzo Totti, Francesco: “Mi manchi” – FOTO

Un mese fa se ne andava Enzo Totti. Il 12 ottobre scorso, infatti, il padre di Francesco si è spento in ospedale a causa delle complicanze da Covid-19. Un giorno che inevitabilmente segnerà la vita della leggenda della Roma, che oggi ha ricordato il papà su Instagram affidando a una canzone le sue emozioni. A fare da colonna sonora allo scatto di Enzo e Francesco c’è ‘Mi manchi’ di Fausto Leali. “Ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che eri lì ‘da solo’ a combattere contro il male. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti. Ed è per questo che voglio ringraziarti papà”, il saluto di Totti al suo ‘sceriffo’, come chiamava papà Enzo.