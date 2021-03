Un irlandese a Roma: il giovane Heffernan sarà in prova a Trigoria – FOTO

Un quadrifoglio giallorosso sul prato di Trigoria. Storia particolare quella raccontata dall’Irish Sun riguardo il 15enne irlandese Cathal Heffernan, che ha iniziato questa settimana una serie di provini in giro per l’Italia. L’Atalanta come prima tappa, poi arriverà nella Capitale per sostenere una prova proprio con la Roma, prima di riprendere la valigia e concludere il suo tour con il Milan e la Juventus. Un viaggio calcistico forzato dalla Brexit, che non permette ai minorenni irlandesi di essere tesserati per club britannici fino al raggiungimento della maggiore età. una situazione spiegata meglio dal padre, Rob Heffernan, medaglia di bronzo nella marcia alle Olimpiadi di Rio 2016: “Era molto vicino allo United, questa situazione lo ha spiazzato. Può essere però una grande opportunità per lui per migliorare e per mettersi alla prova con un altro tipo di calcio. Sarà per lui anche un modo di imparare una nuova cultura e una nuova lingua“. A salutarlo sui social è arrivata anche la sua ex scuola, la Douglas Community School, che gli ha dedicato un post sul proprio profilo ufficiale Twitter: “In bocca al lupo alla nostra stella Cathal Heffernan, che andrà in Italia per allenarsi con Juventus, Milan, Roma e Atalanta. Una grande opportunità per lui e un gran motivo di orgoglio per la scuola, per il Cork City e per la sua famiglia”.