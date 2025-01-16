È passato esattamente un anno dall'annuncio ufficiale della Roma: "Josè Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato". Tanti tifosi giallorossi non l'hanno mai accettato, e già a Trigoria lo salutarono fuori dalla sua macchina in lacrime, ma nello stesso giorno del suo esonero i messaggi comparsi sui social sono davvero da brividi: "Sei stato il nostro sogno. Grazie Jose Mourinho", "04/05/2021 16/1/2024. Fummo quello che non si racconta né si ammette, ma che mai si dimentica", "Sempre e per sempre. Mister Josè Mourinho". Tra i tifosi c'è chi lo vorrebbe nuovamente sulla panchina giallorossa e chi, invece, non vuole più parlarne, ma lo Special One rimarrà, in ogni caso, nella storia della Roma con le due finali europee disputate in due anni e la Conference League vinta a Tirana contro il Feyenoord. Ricordi indelebili.